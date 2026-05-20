АЭС "Аккую" вывела Турцию на новый уровень в сфере энергетики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о переходе страны в новую энергетическую эру благодаря строительству АЭС "Аккую". Об этом он сообщил во время выступления на Стамбульском саммите по природным ресурсам.

"За 23 года мы основательно развили базу в сфере энергетики. Мы стали четвертой страной в мире по размеру флота судов для глубоководного бурения. С атомной электростанцией "Аккую" в Мерсине мы открыли новую эру в этой области. Мы реализовали крупнейшие в нашей истории проекты в сфере чистой энергетики, от солнечной и ветровой энергии до гидроэлектростанций"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Также Турция расширяет добычу редкоземельных металлов. Как отметил глава государства, республика находится на девятом месте в мире по минеральному разнообразию, а экспорт сырья за 2025 год составил $6,2 млрд. При этом страна контролирует 73% мировых запасов бора.

Президент Турции напомнил, что обнаружение крупных запасов редкоземельных элементов на месторождении Бейликова вывело страну на мировой уровень в добыче критически важных минералов. На предприятии получена первая партия карбоната лития, а сейчас там ведется строительство промышленного завода мощностью 600 т в год.