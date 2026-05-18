Трамп назвал разговор с Эрдоганом "очень хорошим"

Американский президент Дональд Трамп положительно оценил телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был очень хорошим, такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Также президент США уточнил, что у него сложились "очень хорошие отношения" с турецким коллегой.

"Я провел очень хороший телефонный разговор с президентом Эрдоганом. У нас очень хорошие отношения. Он жесткий человек, но ни у кого нет таких отношений с ним, как у меня"

– Дональд Трамп

Как подчеркнул американский лидер, президент Турции для Соединенных Штатов является союзником, вопреки мнению тех, кто в этом сомневается.

"Его народ его уважает"

— Дональд Трамп