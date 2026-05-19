В СМИ назвали дату нового раунда переговоров США и Ирана

Al Arabiya: переговоры между США и Ираном могут состояться в конце мая. Также скоро будет объявлено об окончательном варианте соглашения.

Новый раунд консультаций между Ираном и США состоится в Пакистане в конце мая, передает Al Arabiya.

"Следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде после завершения хаджа"

– источник Al Arabiya

По информации медиа, командующий пакистанской армией может прибыть в Иран завтра, чтобы объявить о финальном варианте мирного соглашения между сторонами.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прогрессе в переговорах с Ираном. При этом Вашингтон не отказался от возможного силового решения ближневосточного кризиса.