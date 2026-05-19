В Иране ожидают возобновления боевых действий США и Израиля

Соединенные Штаты и Израиль в скором времени могут возобновить атаки по Ирану, такое заявление сделал председатель парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.

Как сообщают иранские СМИ, об этом он заявил в обращении к народу Ирана.

Вашингтон и Тель-Авив ищут новый повод для возобновления войны, на это указывают открытые и скрытые действия противников, подчеркнул Галибаф.

"Усиление экономической устойчивости и восстановление военного потенциала Ирана в период перемирия приведет к тому, что США поймут невозможность капитуляции страны"

– Мохаммад-Багер Галибаф

Как он отметил, США и Израиль уже "попали в стратегическую ловушку".