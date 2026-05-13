Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти

В январе-апреле 2026 года внешнеторговый оборот Грузии достиг $8,13 млрд. Главными торговыми партнерами страны стали Турция, Россия и Китай.

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2026 года увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $8,13 млрд. Об этом сообщила Национальная служба статистики страны "Сакстат".

С начала года объем экспорта увеличился на 21,1% и достиг $2,43 млрд. При этом импорт продукции сократился на 4,9% и составил $5,69 млрд

Традиционно из Грузии вывозят медные руды, вино, минеральные воды, азотные удобрения, золото и орехи. Основу экспорта составили легковые автомобили на сумму $537,4 млн, несмотря на спад их поставок на 28,7%.

В то же время зафиксирован резкий рост вывоза нефти и нефтепродуктов. Этот показатель увеличился на 921,6%, превысив $324 млн.

В число главных экспортных товаров Грузии также вошли руды драгоценных металлов на $225,1 млн, ферросплавы на $94,6 млн и медные руды на $80,1 млн.

В структуре импорта также представлен широкий ассортимент товаров, включая сталь, телефоны и вычислительную технику. Больше всего в страну ввезли легковых автомобилей на $925,9 млн, нефтепродуктов на $471,3 млн и нефтяных газов на $254,1 млн.

В пятерку главных импортируемых товаров вошли лекарства на $245,7 млн и сырая нефть на $118,5 млн

Крупнейшим торговым партнером Грузии по-прежнему остается Турция с оборотом почти $1,1 млрд. Эта сумма составляет 13,5% от общего объема торговли.

Второе место занимает Россия. Товарооборот между странами вырос на 12,2% и составил $965,7 млн.

Тройку лидеров замыкает Китай с показателем $933,3 млн. В пятерку главных торговых партнеров Грузии также вошли США со спадом товарооборота на 35,9% и Азербайджан с ростом на 8,1%.