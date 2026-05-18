Российские авиаторы наращивают авиаперевозки в Китай

Группа российских авиакомпаний "Аэрофлот" больше чем на четверть нарастила перевозки пассажиров между РФ и Китаем, а самыми популярными направлениями у российских туристов в нынешнем году стали Санья, Пекин и Шанхай.

В минувшем 2025 году группа компаний "Аэрофлот" перевезла между Россией и Китаем 1,067 млн пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

"По итогам 2025 года Группа "Аэрофлот" (включая авиакомпанию "Россия") перевезла 1,067 млн пассажиров между Россией и Китаем - на 28,6% больше, чем годом ранее. Занятость кресел на китайских направлениях составила 86%"

- сообщение

Данные за текущий 2026 год впечатляют еще больше: только за первые четыре месяца 2026 года на направлении перевезли 482 тыс пассажиров - это на 42% больше, чем за тот же период 2025 года, в самолетах было занято 91% кресел, передает ТАСС.

Самыми популярными направлениями в нынешнем году стали Санья (184 тыс пассажиров), Пекин (95 тыс.), Шанхай (94 тыс.), добавили в "Аэрофлоте".

Согласно данным летнего расписания группы "Аэрофлот", она обслуживает20 маршрутов, соединяющих 10 городов РФ с шестью городами КНР.

Напомним, ранее мы писали о том, что товарооборот России и Китая вырос в первые два месяца года на 12% в годовом исчислении и составил $39,04 млрд, информирует Главное таможенное управление КНР. В январе-феврале значительно вырос китайский экспорт в РФ – на 22,7%, до $18,29 млрд. Поставки из России в Китай возросли на 4,1%, до $20,75 млрд. Россия поставляет в Китай энергоносители и топливо, медь и медную руду, древесину, морепродукты. Китай в РФ – автомобили, тракторы, гаджеты, оборудование и многое другое.