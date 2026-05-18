Краснодарский край летом останется лидером турпотока

В предстоящий высокий летний сезон курорты Краснодарского края примут не менее 10 миллионов туристов, что существенно превысит показатели минувшего года – ранние бронирования в крае уже выросли почти на 50%.

Курорты Краснодарского края летом 2026 года примут по меньшей мере 10 млн туристов: рост турпотока по сравнению с минувшим 2025 годом составит более 11% и вплотную приблизится к показателям 2024 года, сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"В 2026 году ожидаем не менее 10 млн туристов. Для сравнения: в летнем сезоне 2025 года Краснодарский край принял порядка 8,5-9 млн туристов, что оказалось примерно на 5-10% ниже показателей аналогичного периода 2024 года"

- Алексей Волков

Судя по раннему бронированию, туристический сезон лета 2026 года на Юге России будет успешным – свой отдых на Кубани планируют на 48% путешественников больше, а в Крыму – их число выросло на 67%, отметил президент союза, передает ТАСС.

Весомую лепту внесут открывающиеся курорты в Анапе: брони побережья города-курорта уже выросли на четверть, в фаворе у отдыхающих останется Сочи, который годами сохраняет лидерские позиции. Интерес туристов поддерживает нормализация авиаперевозок, которая к концу весны стабилизировалась.

В целом туристический поток в высокий сезон 2026 года в России вырастет на 4-5%, до 46-50 млн туристов, а самыми популярными направлениями в нынешнем году будут Алтай, Дагестан, Костромская область, Кавказ, Крым и Краснодарский край, добавил Алексей Волков.