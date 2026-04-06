В МАГАТЭ предупредили об опасности ударов по АЭС "Барака"

Глава МАГАТЭ отреагировал на удар, нанесенный по территории атомной электростанции в ОАЭ. Он подчеркнул, что прямое попадание в АЭС грозит серьезными последствиями.

Атака на атомную электростанцию "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может привести к масштабному выбросу радиоактивных веществ. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в связи с ударами по территории данного объекта.

"Я хочу предельно ясно заявить: в случае атаки на атомную электростанцию "Барака" прямое попадание может привести к очень крупному выбросу радиации в окружающую среду"

– Рафаэль Гросси

Он подчеркнул, что удар, который выведет из строя линии электроснабжения станции, может повысить риск расплавления активной зоны реакторов. По словам Гросси, при атаке на АЭС может понадобиться эвакуация населения, а радиационный мониторинг необходимо будет осуществлять на дистанции до 700 км.

"В худшем случае оба сценария потребуют защитных мер, таких как эвакуация населения и укрытие людей, а также применение стабильного йода на расстоянии от нескольких до 700 км. Радиационный мониторинг потребуется на дистанции до 700 км, также может возникнуть необходимость введения ограничений на продукты питания"

– гендиректор МАГАТЭ

Он также отметил, что удары по ядерным объектам мирного назначения неприемлемы.