Отдых на абхазских курортах полюбили в Армении и Беларуси

Ежегодно курорты Абхазии посещают свыше миллиона туристов, и большая их часть – это россияне, хотя в последнее время страну для летнего отдыха все чаще выбирают граждане Армении и Беларуси, рассказал министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

"Согласно мониторингу министерства, в большей степени Беларусь и Армения"

- Астамур Логуа

Тем не менее, Абхазия – туристическая Мекка не только для россиян: гостеприимность, красоты страны и цены на отдых привлекают гостей из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Ближнего Востока и из Европы.

Абхазия одинаково радушно встречает всех гостей, которые выбирают для себя отдых на ее Черноморском побережье, добавил Логуа.