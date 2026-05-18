Отдых на абхазских курортах полюбили в Армении и Беларуси

Курорты Абхазии набирают популярность у туристов из Армении и Беларуси, хотя большинство туристов в стране – путешественники из России. Также весомую часть визитеров составляют туристы из СНГ, Европы и стран Ближнего Востока.

Ежегодно курорты Абхазии посещают свыше миллиона туристов, и большая их часть – это россияне, хотя в последнее время страну для летнего отдыха все чаще выбирают граждане Армении и Беларуси, рассказал министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

"Согласно мониторингу министерства, в большей степени Беларусь и Армения"

- Астамур Логуа

Тем не менее, Абхазия – туристическая Мекка не только для россиян: гостеприимность, красоты страны и цены на отдых привлекают гостей из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Ближнего Востока и из Европы.

Абхазия одинаково радушно встречает всех гостей, которые выбирают для себя отдых на ее Черноморском побережье, добавил Логуа.

