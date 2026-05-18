США используют площадку Совета Безопасности ООН для распространения лжи об Иране и его мирной ядерной программе – с таким заявлением минувшей ночью выступило постоянное представительство Ирана при ООН.

"США… несут ответственность за атаки на мирные ядерные объекты под гарантиями МАГАТЭ, удары по гражданским лицам и инфраструктуре. США продолжают нарушать международное право посредством незаконных морских блокад и безоговорочной поддержки преступлений и зверств израильского режима в регионе"

- заявление

Вашингтон периодически злоупотребляет платформой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь, ложные обвинения и дезинформацию против Ирана, отметили в иранском постпредстве, передает ТАСС.

Фактически в роли прокурора и судьи с большой трибуны СБ ООН выступает преступник и вор, который пытается обелить собственные преступления, - подчеркнула иранская сторона.