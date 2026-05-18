Страны ОТГ договорились вместе строить умные города

Представители стран Организации тюркских государств подписали на Всемирном форуме городов WUF-13, проходящем в Баку, меморандум о взаимопонимании в области городского и пространственного планирования.

В рамках Всемирного форума городов WUF-13, который в эти дни принимает столица Азербайджана Баку, прошла встреча представителей стран Организации тюркских государств (ОТГ), посвященная городскому и пространственному планированию и устойчивому городскому развитию, в ходе которой ее участники подписали Меморандум о взаимопонимании в области между государствами - членами объединения.

"Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере градостроительства, архитектуры, жилищной политики и устойчивого развития городов"

Меморандум определяет основные направления взаимодействия стороны в цифровизации городского развития, внедрения ГИС, 3D-моделирования, цифровых двойников и технологий искусственного интеллекта, развития "зеленых" и "умных" городов, а также энергоэффективной и экологичной инфраструктуры, - сообщил Минпромстрой Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Документ подтверждает готовность стран ОТГ к совместной работе по устойчивому городскому развитию, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны Организации тюркских государств могут объединиться единым цифровым коридором, который позволит развивать облачные и квантовые технологии и как следствие их экономику - предложил на неформальном саммите организации в казахстанском Туркестане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Такая сеть стратегического сотрудничества в области ИИ поможет определить новые точки экономического роста этих стран, а также поможет им развивать облачные и квантовые технологии, отметил узбекистанский лидер.