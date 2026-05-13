Брюссель и Вашингтон почти договорились об отмене пошлин на товары из США — СМИ

Reuters: Брюссель близок к соглашению об отмене тарифов на товары из США. Документ могут подписать сегодня или завтра.

Власти Евросоюза близки к договоренностям об отмене пошлин на американский импорт. Подписание документов может произойти сегодня вечером или утром 20 мая, передает Reuters.

Отметим, что в прошлом году ЕС пошел Вашингтону навстречу, согласившись отменить тарифы на промышленные товары из США, а также предоставить привилегии американской аграрной продукции.

По данным издания, Брюссель также обременен задачей договориться о гарантиях на случай нарушений со стороны администрации Трампа.

Напомним, что США установили крайним сроком на подписание соглашения 4 июля. Если Брюссель не примет решение к этой дате, Вашингтон намерен ввести более жесткие тарифы на товары из ЕС.