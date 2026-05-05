Как и зачем Евросоюз выполняет План повышения устойчивости и роста для Армении?

Весной прошлого года в Армении приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз, а в начале мая этого года в Ереване прошел саммит ЕС — Армения, результатом которого стала совместная декларация, где упомянут План повышения устойчивости и роста Армении. Расскажем, что это за план и зачем он нужен.

Вступление Армении в ЕС невозможно без ее подведения к стандартам еврозоны. Хотя принятия Еревана в Евросоюз в краткосрочной перспективе не ожидается, ЕС рассчитывает постепенно интегрировать Армению в свое пространство посредством реализации Плана устойчивости и роста Армении (Resilience and Growth Plan).

Что такое План повышения устойчивости и роста Армении?

План, принятый Европейским союзом в апреле 2024 года, рассчитан до 2027 года. Из бюджета в 270 млн евро 200 млн евро выделено на гранты, а 70 млн евро на привлечения инвестиций в энергетику, цифровые технологии, транспортную связность и развитие бизнеса. План не предполагает вступления Армении в ЕС. Его цель - формирование устойчивой базы роста Армении на принципах европейской модели экономики. Это первая ступень на пути интеграции Еревана в ЕС.

План повышения устойчивости и роста Армении представляет собой классическую дорожную карту по подготовке будущего расширения ЕС в сторону Южного Кавказа, о сроках ничего не говорится. Чтобы Армения стала частью Европы, у нее должно быть дублирующее европейское законодательство для простоты работы и принятия решений, а также открытые границы со всеми соседями, чтобы ЕС не испытывал логистических проблем. Экономически и энергетически страна должна дистанцироваться от России. В свою очередь ЕС обеспечивает товарам из Армении гарантированное присутствие в пространстве еврозоны, либерализует визовый режим, частично беря на себя финансовое бремя на переходный период, и покрывая часть расходов на постепенную стандартизацию Армении.

Поддержка демократии

Поддержка демократических реформ, прав человека и верховенства закона - стандартная процедура ЕС в отношении своих партнеров.

Содействие реформам и инвестициям в развитие навыков и занятости предполагает реформирование рынка труда и занятости.

Отельный пункт плана касается помощи (включая вопросы жилья и трудоустройства) тем, кто покинул территорию Азербайджана после восстановления им территориальной целостности.

Бизнес и инвестиции

Поддержка диверсификации энергетики и повышения ее безопасности за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии и укрепление электросетевого комплекса, в том числе интеграция с Грузией. ЕС продвигает идею создания единого регионального энергетического комплекса за счет солнечной, гидро, ветряной энергии, стимулируя снижение зависимости от поставок российского газа.

Мобилизация инвестиций в транспортную инфраструктуру для развития роли Армении как логистического и транспортного хаба в регионе. ЕС стремится максимально реализовать транспортные возможности Армении для их последующей интеграции с Грузией, Ираном, Турцией, Азербайджаном и Китаем.

Инвестиции в развитие бизнеса, ориентированные на технологические компании, стартапы и малые и средние предприятия, чтобы стимулировать их выход на новые рынки. ЕС развивает малое предпринимательство, в то время как российская и американские экономики опираются на крупные корпорации и холдинги.

Мобилизация инвестиций в рамках участия Армении в региональных проектах, в частности в проекте кабеля электроэнергии через Черное море. Это возможность поставлять излишки электроэнергии в Европу.

Стандартизация Армении