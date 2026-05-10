Электричку "Диоскурия" могут продлить до Сухумского аэропорта

Маршрут электропоезда "Диоскурия", который в данный момент соединяет федеральную территорию Сириус и столицу Абхазии Сухум, может быть продлен до Сухумского аэропорта, рассказал президент Абхазии Бадра Гунба.

"У нас есть такие планы – расширение географии по территории Абхазии. В первую очередь мы пытаемся расширить зону работы "Диоскурии" до Сухумского аэропорта"

– Бадра Гунба

Абхазский президент обратил внимание на большое значение этого шага, подчеркнув, что продление маршрута до воздушной гавани будет очень удобно для туристов, пишет ТАСС.

Бадра Гунба добавил, что в перспективе предполагается продлить маршрут "Диоскурии" дальше на восток, до Очамчыры. Он пояснил, что восточная часть Абхазии также располагает потенциалом для развития туризма, инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства.

По словам президента, те люди, которые приезжают в "Страну души" не только для отдыха, но и чтобы инвестировать, восточная Абхазия будет не менее интересна, чем более развитая западная.