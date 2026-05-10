Турция высказалась за возвращение к довоенной ситуации в Ормузском проливе

Турция хочет возвращения к довоенной ситуации в Ормузском проливе. Такое заявление сделал 12 мая глава МИД страны Хакан Фидан.

"Мы хотим видеть свободный проход для всех судов, как это было до начала войны"

– турецкий министр

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил в интервью Al Jazeera, что это то, чего хотело бы большинство.

"Тот статус-кво, который существовал до войны, устраивал всех. Поэтому введение новых правил регулирования, которые могут быть не приняты подавляющим большинством, может стать источником нового конфликта, чего мы не хотим допустить"

– Хакан Фидан

Он также обратился к Ирану и Соединенным Штатам с призывом найти реальное решение этой проблемы, которая затрагивает не только две эти страны, но и весь мир.

"Я думаю, что сейчас у обеих сторон достаточно воли... чтобы остановить войну"

– глава МИД Турции

Он также считает, что обе стороны могут достичь постоянного урегулирования.