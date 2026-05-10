На границе с Грузией в "Верхнем Ларсе" скопилось почти 2 тыс грузовиков

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"
Свыше 1,9 тыс большегрузов ожидают проезда через российско-грузинскую границу на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" в очереди на проезд через российско-грузинскую границу скопилось свыше 1,9 тыс грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"На территории республики в настоящее время ожидают своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1930 единиц транзитного большегрузного автотранспорта, в электронной очереди зарегистрировано 1150 машин"

В сообщении отметили, что в данный момент Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль полностью открыты для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией. Транскавказская автомагистраль остается единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.

