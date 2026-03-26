В Грузии прошла интронизация Католикоса-Патриарха Шио III

Сегодня, в День памяти Андрея Первозванного, отмечаемого Грузинской православной церковью, имеющего статус государственного праздника и являющегося выходным, в кафедральном патриаршем соборе Светицховели в древней грузинской столице городе Мцхета прошла церемония интронизации новоизбранного 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III. На торжественной службе, начавшуюся в 10 часов утра (9:00 мск), присутствовали президент Грузии Михаил Кавелашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Свое избрание Католикосом-Патриархом всея Грузии принимаю со смирением, Божьей благодатью и упованием. Благодарю каждого, кто трудился, чтобы достойно провести сегодняшний день, всех делегатов и гостей собрания. Особая благодарность грузинскому народу за любовь, молитвы и поддержку"

- Его Святейшество Шио III

Новым Католикосом-Патриархом всея Грузии митрополит Шио был избран накануне в ходя Священного синода Грузинской православной церкви - за него проголосовали 22 архиерея, митрополит Руис-Урбнисский Иов получил 9 голосов, митрополит Потийский и Хобский Григол – 7, передает Sputnik Грузия.

Всего в расширенном собрании приняли участие все члены Священного синода – 39 архиереев, а каждую из 47 епархий представляли по три делегата – два духовных лица и один мирянин, только от Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвовали столько представителей, сколько от всех остальных епархий, вместе взятых.

Объявление результатов показали в прямом эфире, а вот подсчет голосов прошел в закрытом от прессы режиме.

Что изменится в Грузии при Шио III?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вероятных переменах в общественно-политической ситуации в Грузии, которые начнутся в связи с интронизацией нового католикос-патриарха Шио III.

"Правящая партия "Грузинская мечта" и консерваторы рады тому, что после Илии II Грузинскую Православную Церковь возглавил Шио III, а люди, которые считают себя прозападниками, напротив, недовольны. Дело в том, что во всех своих выступлениях Шио III открыто заявляет о важности семейных ценностей и тех многовековых традиций, которые предопределяют Грузию. Следовательно, с вероятностью 90% новый католикос-патриарх будет продвигать все те же главные принципы и концепции, которые претворял в жизнь Илия II. Для современной Грузии, для большинства ее населения, такая преемственность очень важна", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, стоит ожидать, что теперь Грузинская православная Церковь будет более активна в своих действиях, поскольку теперь ее возглавляет молодой патриарх. Напомню, что Илия II был намного более активен в начале своего правления, когда был молод, и того же самого сейчас ждут в Грузии от Шио III. Поэтому основной вопрос по новому католикос-патриарх на сегодня – в какие направления он будет вкладывать свою активность и жизненную энергию", - обратил внимание Арчил Сихарулидзе.

"Возможно, что Шио III будет более вовлечен во внутреннюю политику, чем Илия II в последние годы, который из-за возраста не мог активно участвовать в происходящих в стране общественно-политических процессах. Есть люди, которые надеются, что Шио III попросит правительство освободить тех молодых протестующих, которые были арестованы. Насколько это разумно, другое дело, но подобный запрос к католикос-патриарху есть", - отметил политолог.

"Многие считают, что, поскольку Московская Патриархия поздравила Шио III с интронизацией, католикос-патриарх будет более активно работать над защитой роли Грузинской Православной Церкви на территории Абхазии и Южной Осетии. Также он будет работать над укреплением баланса и прагматичности, характерной для Илии II, когда Грузия поддерживает отказ от раскольничества, но взамен ожидает того, что Московская Патриархия будет поддерживать эту же политику на территориях, где номинально должна доминировать Грузинская Православная Церковь", - продолжил он.

Эксперт подчеркнул значение церкви в Грузии. "Католикос-патриарх Илия II, сформировавший современную Грузинскую Православную Церковь, играл важнейшую роль в жизни Грузии, доверие к нему было феноменальное. Если посмотреть на сеть институтов в стране, то церковь по значимости делит первое место с армией. Возможно, многие в Грузии скажут, что они неверующие, но и для них, для неверующих людей, церковь и религия играет значительную роль. Дело в том, что наша церковь связана с грузинской идентичностью и историей, с тем, что значит быть грузином", - заключил Арчил Сихарулидзе.

Напомним, Митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио, в миру Элизбар Муджири, стал местоблюстителем патриаршего престола в 2017 году при жизни почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. У него высшее музыкальное образование - в 1991 году он закончил Тбилисскую консерваторию, а в 1993 принял постриг в монахи в сане послушника. В 1996 году Шио получил благословение священства и в 1997 году стал священником церкви Святого Георгия в Тбилиси. Богословское образование Шио получил сначала в Духовной семинарии Батуми, а после – в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона.

Шио служил в храмах Анчисхати и храме Святого Николая в Тбилиси, а в 2001-2003 годах был настоятелем храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовного центра грузинской диаспоры в Москве. Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию Шио возглавляет с 18 августа 2003 года, сейчас ему 57 лет.