Бедность в России упала до исторического минимума – Новак

Уровень бедности в РФ снизился до исторически минимального значения – за минувший год, по словам вице-премьера Александра Новака, показатель составил 6,7%.

"Бедность снизилась до минимальных исторических значений – 6,7% по результатам 2025 года"

– Александр Новак

В интервью "Ведомостям" политик рассказал и о росте реальных зарплат в России. По его словам, за минувший год они увеличились на 4,4%. А за последние три года рост реальных заработных плат достиг 23,9%.

Кроме того, указал вице-премьер, за последние три года реальные денежные доходы населения увеличились на 26,1% – максимальный показатель за последние два десятилетия. В нынешнем году, спрогнозировал Новак, реальные денежные доходы россиян вырастут на 1,6%. Далее, в 2027-2029 годах, темпы роста доходов ускорятся по мере убыстрения экономической динамики.