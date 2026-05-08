РФ рассматривает введение безвизового режима еще с тремя странами

Россия рассматривает возможность введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном для упрощения поездок российских граждан.

Министерство экономического развития РФ рассматривает возможность введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что эти государства станут доступны для поездок без оформления виз в ближайшее время. По данным министерства, на апрель 2026 года россияне могут свободно посещать 86 стран, а еще в 38 действует упрощенный порядок въезда по электронной визе или визе по прибытии.

Напомним, сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией. Документ позволяет гражданам обеих стран находиться на территории друг друга без виз суммарно 90 дней в течение года.

Упрощенный режим действует для туристических, деловых и частных поездок. При этом для совершения хаджа паломникам по-прежнему необходимо получать соответствующие визы.

