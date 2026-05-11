Фидан заявил об опасности для мировой экономики новой эскалации вокруг Ирана

Глава дипломатии Турции Хакан Фидан заявил, что новый виток эскалации между Ираном и США ставит под угрозу мировую энергетическую безопасность, а также ситуацию в мировой экономике.

"Альтернативой перемирию является возобновление войны. Никто не хочет повторения такого сценария, так как из-за этой войны страдает мировая экономика и энергетическая безопасность"

— Хакан Фидан

По словам Фидана, Тегеран и Вашингтон нацелены на продолжение дипломатического процесса. По его словам, Анкара контактирует со странами региона, а также с США. Целью контактов является продвижение дипломатического урегулирования.