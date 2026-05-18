Страны Персидского залива не знали о планировавшейся 19 мая атаке США на Иран – СМИ

WSJ: власти ряда стран Персидского залива не знали о планах США атаковать Иран 19 мая.

Власти ряда стран Персидского залива не были проинформированы Вашингтоном о готовящейся 19 атаке США на Иран, о которой сообщил лидер страны Дональд Трамп. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Трампа, он прислушался к доводам своих ближневосточных партнеров и решил дать шанс дипломатии. При этом, по данным издания, власти стран Персидского залива не обладали информацией об американских планах нанести удар по Ирану.

Президент США ранее заявил, что отказался от запланированного на 19 мая удара по Ирану на фоне аргументов Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые сочли возможным договориться с Тегераном. При этом Трамп заявил, что США готовы возобновить удары в случае отсутствия прогресса на переговорах с ИРИ.