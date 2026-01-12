Непогода закрыла Транскам для всего транспорта

Сильные дожди и ливни, атакующие Северный Кавказ, вынудили дорожные власти до утра закрыть Транскавказускую магистраль для всех видов транспорта: видимость на трассе упала почти до нуля, что опасно для движения автомобилей.

Водителям, планировавшим сегодня пересечь границу России и Южной Осетии по Транскавказской автомагистрали (Транскаму), придется переждать ночь в пути – дорогу закрыли для всех видов транспорта до утра среды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 17:30 мск 19 мая 2026 года до 08:00 мск 20 мая 2026 года"

Как пояснили в МЧС, сложившаяся в регионе погодная обстановка не позволяет обеспечить безопасный проезд автомобилей: видимость на трассе из-за непрекращающихся дождей упала практически до нуля, к тому же высок риск схода селей из-за размытия горных пород, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что на федеральную автодорогу, ведущую к всесезонному горному курорту Архыз в Карачаево-Черкесии, сегодня днем сошел сель, который спровоцировали сильные осадки: пока катаклизм не затронул проезжей части.

Дальнейшее развитие событий предугадать сложно - погодные условия в регионе остаются непростыми, а синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20−25 м/с, которые продлятся еще как минимум два дня.