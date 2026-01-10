Транскам закрывают из-за опасности схода лавин

Уже завтра дорожные власти Северной Осетии до особого распоряжения закроют движение всех видов транспорта на Транскавказской магистрали из-за непогоды – слишком высок риск схода на трассу снежных лавин.

Дорожные власти Северной Осетии планируют уже завтра с утра на неопределенное время приостановить движение любых транспортных средств по Транскавказской магистрали (Транскаму), соединяющей Россию с Южной Осетией, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, лавиноопасностью… а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00:00 мск 13 января"

- МСЧ Северной Осетии

В нынешних условиях дорожные службы республики не могут обеспечить и гарантировать безопасный проезд по Транскаму для любых автотранспортных средств, отметили в ведомстве, передает "Интерфакс".

Ограничения будут действовать до особого распоряжения, добавили в пресс-службе.