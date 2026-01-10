За время непогоды в Верхнем Ларсе застряли почти 2 тысячи большегрузов

За три дня с 10 января, когда международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии закрылся для автотранспорта из-за снегопадов, на нем в ожидании проезда собрались около 1,7 тысяч грузовиков.

На границе России и Грузии в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" собралась очередь из более чем 1,7 тыс грузовиков, они ждут пересечения границы более трех суток, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"Движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыто в связи с ухудшением погодных условий до особого распоряжения. На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу 1784 единиц большегрузного автотранспорта"

- пресс-служба правительства Северной Осетии

Только в электронной очереди зарегистрировано 1,2 тыс большегрузов, которые планируют при улучшении погодных условий пересечь государственную границу двух стран, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что запрет на проезд большегрузов через Верхний Ларс был введен 9 января в час ночи. Движение прочих видов автотранспорта прекратилось спустя несколько часов, в 04:10. После этого проезд открывали несколько раз, но только для легкового автотранспорта.