"Верхний Ларс" открыли для легковых автомобилей

Движение легкового транспорта по Военно-Грузинской дороге было возобновлено после расчистки дорожного полотна от лавин, сошедших в минувшее воскресенье.

Проезд через КПП "Верхний Ларс" с российской стороны был открыт для легковых автомобилей, сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Движение на участке Владикавказ – Ларс возобновилось в обоих направлениях сегодня в 08:10. Однако пересечение границы на данный момент возможно только для легковых транспортных средств, проезд для большегрузов остается закрыт.

Ранее вечером воскресенья движение приостановили для всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороги в связи с ухудшениями погодных условий. Работы по расчистке дорожного полотна и рекомендации пограничной полиции Грузии привели к открытию движения на единственном сухопутном коридоре, соединяющем Россию с Грузией и Арменией.