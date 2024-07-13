Без объяснения причин служба статистики "Сакстат" проинформировала о тюремном рекорде Грузии: в 2025 году в республике заключение отбывали свыше 11 тыс человек.

По данным грузинской статистической службы "Сакстат", в прошлом году в Грузии существенно выросло число заключенных – оно даже превысило показатель 2014 года, когда в тюрьмах республики находилось 10,37 тыс человек.

Если в январе 2025 года тюремное заключение в Грузии отбывали 9,5 тыс человек (граждан республики и иностранцев), то к концу года их стало 11,1 тыс человек. Таким образом, грузинские тюрьмы заполнены сейчас на 89,6%.

В "Сакстате" не уточнили, чем был вызван стол значительный, на 17%, рост заключенных.

Известно, что среди этих 11 тыс порядка 1,5 тыс человек составляют иностранные граждане. Прирост числа иностранцев в тюрьмах Грузии составил 45%, или 465 человек.

Подавляющее большинство заключенных – 10,6 тыс человек – мужчины. Женщин в республиканских местах заключения всего 533.

Преимущественно в тюрьмах Грузии сидят люди от 30 до 50 лет, несовершеннолетних всего 106 человек, а стариков старше 70 лет – 80 человек.

Напомним, что в последний год правления Михаила Саакашвили, в 2011 году, Грузия поставила свой абсолютный рекорд по числу заключенных – 24,1 тыс человек. Только после смены власти и масштабной амнистии их число упало в 2,5 раза.