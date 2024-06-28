Правительство Грузии опустошит тюрьмы перед выборами

Для соответствия европейским нормам по числу заключенных правительство Грузии в скором времени объявит амнистию, выпустив на свободу около 1 тыс человек. Премьер-министр Кобхадизе подчеркнул, что власти не амнистируют убийц, террористов и коррупционеров.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал сегодня о планах объявить массовую амнистию для разгрузки грузинских тюрем, сейчас в них содержатся рекордные за годы правления "Грузинской мечты" 10,2 тыс заключенных.

Кобахидзе подчеркнул, что из-за выхода множества заключенных на свободу проблем с безопасностью в Грузии не возникнет, поскольку амнистии не подлежат убийцы, продавцы наркотиков, насильников, разбойников, террористов, коррупционеров, работорговцев, "воров в законе" и всех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие правонарушения.

По его словам, амнистия будет проводиться только по 66 статьям УК Грузии из 305 и в нескольких вариантах: полное освобождение, уменьшение тюремного срока на 50%, на 25%, на 16,66% или же вычитание одного года из условного срока.

"Наша задача была максимально разгрузить учреждения по исполнению наказаний, и наше желание – приблизиться в этом плане к европейским показателям, а с другой стороны, обеспечить безопасность общества"

– Ираклий Кобахидзе

По предварительным оценкам, немедленно выйдут на свободу порядка 1 тыс человек, а сроки сократят около 2 тыс заключенных.