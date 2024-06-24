"Грузинская мечта" проведет массовую амнистию

Власти Грузии намерены устроить масштабную амнистию. О планах освобождения заключенных рассказал грузинский премьер. Ираклий Кобахидзе назвал и причину.

Массовая амнистия планируется в Грузии в начале осени. Детали рассказал глава правительства Ираклий Кобахидзе.

По его словам, законопроект будет внесен в парламент уже в ближайшее время, так что принят он будет, по всей видимости, в сентябре.

Таким образом, амнистия состоится за месяц-полтора до парламентских выборов, которые назначены на 26 октября.

Кобазидзе также назвал причину амнистии. По его словам, необходимо сократить число заключенных в Грузии как минимум на треть – это позволит хотя бы в какой-то степени приблизиться к средним показателям по Европе.