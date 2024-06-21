Грузия полностью готова ко входу в ЕС – но ЕС ее не примет

Власти Грузии считают, что республика должна стать членом Евросоюза до 2030 года, так как она лучше других стран-кандидатов готова к этому. Сегодня Евросовет призвал грузинское руководство изменить свой политический курс, иначе процесс интеграции республики в ЕС будет остановлен.

Грузия готова стать членом Евросоюза лучше всех других стран-кандидатов. Такое заявление сделал накануне премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

В связи с этим он подчеркнул, что республика войдет в ЕС к 2030 году.

"Мы последовательно продолжаем продвигаться по пути евроинтеграции. Я уверен, что к 2030 году Грузия станет членом Евросоюза. Среди стран - кандидатов в члены ЕС больше всех к 2030 году будет готова именно Грузия"

– глава правительства

Он также обратил внимание на то, что при правлении "Грузинской мечты" стране удалось добиться значимых результатов на пути в ЕС. Он уточнил, что это соглашения об ассоциации о свободной торговле, безвизовый режим и статус кандидата в члены ЕС.

ЕС готов закрыть свои двери для Грузии

В заключении, сделанном 28 июня по итогам саммита Европейского совета, сказано, что нынешний курс властей Грузии де-факто ведет к остановке процесса интеграции республики в состав Евросоюза.

"Европейский совет выражает серьезную обеспокоенность недавними событиями в Грузии. В частности, принятый закон "О прозрачности иностранного влияния" представляет собой отход от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии по предоставлению статуса кандидата"

– Евросовет

В связи с этим высший политический орган Евросоюза обратился к властям республики с просьбой прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто ведет к остановке процесс присоединения.

Евросовет также призвал положить конец участившимся запугиваниям, угрозам и физическим нападениям на представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов в Грузии.

"Уважение ценностей и принципов, на которых основан Европейский Союз, имеет важное значение для любой страны, стремящейся стать его членом"

– Европейский совет

Он также призвал грузинское руководство обеспечить проведение свободных и справедливых выборов в парламент, которые должны состоятся в стране ближайшей осенью. Евросовет намерен продолжить внимательно следить за ситуацией.

"Европейский совет подтверждает свою непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии. Он подтверждает свою твердую солидарность с грузинским народом и готовность продолжать поддерживать грузин на их пути к европейскому будущему"

– высший политический орган ЕС

Напомним, прошлой осенью Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить республике статус кандидата при выполнении ею девяти условий. В конце декабря правительство Грузии обнародовало план действий по выполнению рекомендаций ЕС. Однако весной этого года отношения Грузии и Евросоюза испортились на фоне принятия в республике закона об иноагентах.