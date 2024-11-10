«Грузинская мечта» будет сотрудничать с миссией ЕС

В Тбилиси прибудет миссия ЕС для анализа ситуации в Грузии после выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что будет работать с ней сообща.

Грузинские власти будут работать вместе с миссией ЕС, которая направится в Тбилиси для изучения обстановки после выборов, заявил генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

«Конечно же, мы готовы работать. Никаких проблем нет. Еще на второй день после выборов премьер-министр вышел и прямо сказал, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, вот избирательные участки, пересчитаем»

- Каха Каладзе

Опираясь на доклады международных наблюдателей, он также отметил, что выборы прошли в конкурентной и спокойной среде. С его слов, голосование нельзя назвать сфальсифицированным, так как нет таковых фактов.

Напомним, что главы МИД стран ЕС должны были определить характер санкций, которые необходимо ввести против Грузии после прошедших выборов. После продолжительных обсуждений они не смогли прийти к единому мнению.