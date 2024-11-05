Вестник Кавказа

В ЕС не смогли договориться о наказании Грузии

В ЕС не смогли договориться о наказании Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне состоялось заседание министров иностранных дел стран ЕС, где решался вопрос санкций в отношении Грузии и ее властей. Согласно данным СМИ, они не смогли прийти к единому решению.

Главы МИД стран ЕС не смогли принять единое решение о санкциях против властей Грузии, рассказали СМИ.

По их информации, против санкций в отношении грузинский властей выступили Венгрия и Словакия, Италия и Болгария находились среди сомневающихся. Германия не захотела приостановки безвизового режима между Грузией и Европейским Союзом.

Напомним, что ЕС требует от Грузии отмену нескольких законов, которые не соответствуют ценностям организации – об иноагентах и о защите семейных ценностей и несовершеннолетних. В ином случае, ЕС готова приостановить процесс евроинтеграции республики и наложить на страну определенные санкции.

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