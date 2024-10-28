ЕС может отнять безвизовый режим у правительства Грузии

В Евросоюзе обсудят меры давления на грузинские власти, чтобы те вернулись на путь евроинтеграции. Среди возможных ограничений прозвучали слов о приостановке безвизового режима для представителей правительства Грузии.

Руководители МИД 27 стран Евросоюза обсудят на заседании 18 ноября меры давления на правительство Грузии, чтобы оно вернулось на путь евроинтеграции, рассказал представитель организации в разговоре с журналистами.

«Министры могут обсудить новые меры и провести дискуссию о том, как надавить на правительство, чтобы оно вернулось к обязательствам по европейскому пути»

- представитель ЕС

Он передал, что отмена безвизового режима для Грузии маловероятна, однако ограничения могут коснуться грузинских дипломатов и членов правительства.