Когда Евросоюз определится с позицией по итогам выборов в Грузии?

В Брюсселе сообщили, что в ноябре пройдет заседание глав МИД стран Евросоюза. На нем будет сформулировано отношение ЕС к выборам в Грузии.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали рассказала, когда Евросоюз отреагирует на результаты выборов в Грузии и ситуацию после них.

Она отметила, что Союз сформулирует свое отношение к прошедшим выборам на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС, которое состоится 18 ноябре.

Массрали заявил, что Евросоюз определится с позицией после получения заключительного доклада ОБСЕ. Также будет вынесен вопрос об участии Грузии в неформальном саммите в Венгрии.

Выборы в Грузии

Напомним, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая почти 54% голосов — 89 мандатных мест.

Четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный порог, отказались признавать результаты выборов. Итоги не приняла и президент страны Саломе Зурабишвили.