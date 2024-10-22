ЦИК Грузии озвучил окончательные итоги парламентских выборов

Центризбирком Грузии подсчитал все протоколы участковых комиссий: итоговый результат "Грузинской мечты" на парламентских выборах – 53,92% и 89 мандатов. Оппозиция взяла совместно 61 мандат, но не собирается признавать итоги и работать в парламенте.

Центризбирком Грузии закончил первичное подведение итогов парламентских выборов, состоявшихся накануне. Обработаны протоколы со всех 3111 избирательных участков: на одном, участке №69 в Марнеули, где был зафиксирован вброс бюллетеней, голосование отменено, на остальных признано состоявшимся.

"Грузинская мечта" сохранила абсолютное лидерство: за нее отдали свои голоса 53,92% пришедших на выборы грузинских граждан.

Также не произошло изменений в четверке оппозиционных партий и коалиций, преодолевших порог в 5% для прохождения в парламент: "Коалиция перемен" имеет 11,04%, "Единство – национальное движение" – 10,16%, "Сильная Грузия" – 8,81%, "Гахария – за Грузию" – 7,77%.

Эти результаты означают, что у "Грузинской мечты" в парламенте XI созыва будет простое большинство, но не конституционное – она получает 89 мест. Это худший результат, чем на предыдущих выборах, когда правящая партия получила 90 мест, и тем более чем на выборах 2016 года, когда у "Мечты" было 115 мест и конституционное большинство.

"Коалиция перемен" будет представлена в парламенте 18 депутатами, ЕНД – 17, "Сильная Грузия" – 14, "Гахария – за Грузию" – 12. Примечательно, что у команды Михаила Саакашвили эти выборы стали худшими за всю историю: на предыдущих выборах их коалиция "Сила в единстве" взяла 36 мандатов, а на выборах 2016 года – 27 мандатов.

Хотя оппозиционные партии едины в непризнании итогов парламентских выборов – они претендуют на совместную победу над "Грузинской мечтой" – их позиции уже разделились по вопросу, что делать с депутатскими мандатами. "Коалиция перемен" объявила, что отказывает от мест в парламенте вовсе, в то время как ЕНД сообщило лишь о бойкоте работы законодательного органа.