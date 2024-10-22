Кобахидзе назвал единственно правильным выбор грузинского народа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня провел брифинг, в ходе которого дал оценку прошедших в стране накануне парламентских выборов: он назвал волеизъявление народа единственным и безальтернативным выбором.

Грузинский народ сделал свой единственный, безальтернативный выбор: он выбрал мир и развитие страны, светлое европейское будущее, заявил сегодня на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Как вы знаете, выборы – это момент особой важности в жизни любой страны, и в эти самые важные моменты грузинский народ поддержал нас и сделал единственный, безальтернативный выбор. Я хотел бы поблагодарить каждого человека, который принимал участие в нашей избирательной кампании"

- Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер сравнил выборы с референдумом, а по важности – с выборами 2012 года, отметив, что их посыл точно дошел до избирателей, объяснив этим беспрецедентную явку и впечатляющую победу "Грузинской мечты", передает Sputnik Грузия.

Оппозиция даже не посмела собраться у здания ЦИК после оглашения предварительных данных, отметил Кобахидзе, напомнив: по подсчетам голосов 99,646% избирателей, "Грузинская мечта" получила рекордные 54,09% или 1 117 480 голосов, тогда как четыре оппозиционных объединения в сумме набрали лишь 37,6% голосов.

Что касается дальнейшей работы парламента, то она продолжится в обычном режиме, даже если президент не назначит его заседание, добавил грузинский премьер.