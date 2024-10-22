Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" выиграла выборы в парламент

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правящая на протяжении 12 лет партия "Грузинская мечта" остается у власти в Грузии: по итогам обработки более чем 97% бюллетеней она набрала почти 53% голосов. Кроме того, в парламент прошли еще четыре оппозиционные партии.

Итоги выборов в парламент Грузии предварительно подвел председатель Центризбиркома Георгий Каландаришвили – победу одержала правящая "Грузинская мечта".

На данный момент подсчитаны более 97% бюллетеней. За "Мечту" отдали голоса 52,99% избирателей.

Оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, набрали в общей сложности свыше 38%.

Самый высокий результат из них показала "Коалиция за перемены" (с 11,2%). Третье место заняла "Единство – Национальное движение", за которую прогосоловали 9,83% избирателей. Далее расположилась "Сильная Грузия" с 9,02%. Замыкает список прошедших в парламент партий "Гахария – за Грузию" (8,22%).

Это означает, что "Мечта" остается у власти, она получит около 90 мандатов, то есть простое большинство. Однако конституционного большинства (113 мест в парламенте из 150) "Мечта" так и не добилась.

Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе сделал заявление о победе правящей партии.

"Наша команда сделает все для зашиты национальных интересов страны…. Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой"

– Каха Каладзе

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