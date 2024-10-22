"Грузинская мечта" выиграла выборы в парламент

Итоги выборов в парламент Грузии предварительно подвел председатель Центризбиркома Георгий Каландаришвили – победу одержала правящая "Грузинская мечта".
На данный момент подсчитаны более 97% бюллетеней. За "Мечту" отдали голоса 52,99% избирателей.
Оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, набрали в общей сложности свыше 38%.
Самый высокий результат из них показала "Коалиция за перемены" (с 11,2%). Третье место заняла "Единство – Национальное движение", за которую прогосоловали 9,83% избирателей. Далее расположилась "Сильная Грузия" с 9,02%. Замыкает список прошедших в парламент партий "Гахария – за Грузию" (8,22%).
Это означает, что "Мечта" остается у власти, она получит около 90 мандатов, то есть простое большинство. Однако конституционного большинства (113 мест в парламенте из 150) "Мечта" так и не добилась.
Генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе сделал заявление о победе правящей партии.
"Наша команда сделает все для зашиты национальных интересов страны…. Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой"
– Каха Каладзе