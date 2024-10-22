Вестник Кавказа

ЦИК признал выборы в парламент Грузии состоявшимися

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Центризбирком Грузии заявил, что парламентские выборы, которые проходили сегодня в стране, признаны состоявшимися. На данный момент обработан почти 71% бюллетеней – в парламент проходят "Грузинская мечта" и 4 оппозиционные партии.

Выборы в парламент Грузии признаны состоявшимися, следует из заявления ЦИК страны.

Подсчет голосов идет полным ходом – обработаны уже 70,9%. На данный момент правящая "Грузинская мечта" получает 53% голосов.

Проходной барьер в 5% смогли преодолеть четыре партии от оппозиции. Больше всего набрала "Коалиция перемен" – у нее 11,2%. Третье место занимает "Единство – Национальное движение" с 9,8%. Ненамного от него отстает "Сильная Грузия", набравшая 9%. У партии "Гахария – за Грузию" 8,2% голосов.

Стоит отметить, что явка на выборы в Грузии достигла 58,94%.

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