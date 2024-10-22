Выборы в Грузии 2024: названы результаты экзитполов

В Грузии сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты экзитполов. Их данные разнятся в зависимости от того, по заказу какого телеканала – оппозиционного или лояльного к власти – проводилось исследование.

Два разных экзитпола отдали победу на выборах в Грузии разным политическим субъектам.

Опрос, устроенный по заказу лояльной к властям телекомпании Imedi, засвидетельствовал победу "Грузинской мечты": по его данным, правящая партия завоевала 56,1% голосов. Оппозиционные силы, преодолевшие проходной барьер, набрали 31,2%, причем лидирует "Коалиция перемен" с 12,6%, а "Единство – национальное движение" на третьем месте с 11,6%. В парламент по этой информации также прошла "Сильная Грузия" (7%).

Иначе распределились голоса в опросе оппозиционного ТВ Мтавари Архи. Этот экзитпол "отдал" "Мечте" всего 42% голосов, которая таким образом уступила оппозиции с 48%. В этот варианте на втором месте также "Коалиция перемен" с 18%, далее следует "Единство – национальное движение" с 13%. "Сильная Грузия" заручилась поддержкой 9% избирателей. Кроме того, в парламент прошла еще одна партия – объединение Георгия Гахария "За Грузию" (8%).

Экзитпол еще одной оппозиционной телекомпании Формула также отправляет "Мечту" в оппозицию с 40,9% голосов. У прошедшей барьер оппозиции в сумме 51,9%.

Напомним, официальные результаты ЦИК планирует огласить не позднее чем через два часа.