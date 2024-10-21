Грузия выбрала парламент и будущее

Голосование на выборах в парламент 2024 завершилось в Грузии. Избирательные участки закрылись по всей стране, начался подсчет голосов. Ранее и правящая партия, и оппозиция заявили об уверенности в своей победе.

Избирательные участки на парламентских выборах в Грузии, открывшиеся в 8 утра по местному времени, закрылись, комиссии начали считать голоса.

По самым свежим данным (на 17.00, то есть 16.00 мск) явка на выборах в целом по стране превысила психологический порог в 50% и составила 50,6% – это означает, что в выборе судьбы своей страны приняли участие более половины избирателей.

Как проходили выборы в Грузии 2024?

Во время выборов произошло несколько инцидентов. Среди них попавший на камеру вброс пачки бюллетеней в Марнеули, по которому уже возбуждено уголовное дело; массовые драки на участках в Тбилиси и не только; нападение на офис ЕНД.

Кроме того, днем в ЦИК заявили, что на тот момент комиссии получили 133 жалобы, по всем пройдет проверка.

Кто победил на выборах в грузинский парламент?

Соперники, не дожидаясь окончания голосования, а точнее за несколько часов до закрытия участков, заявили о своей победе. От "Мечты" выступил ее генсек, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он сослался на данные избирательных штабов на местах и на высокую явку.

Стоит отметить, что днем в Тбилиси прошел автопробег "Грузинской мечты".

Об уверенной победе коалиции "Единство – национальное движение" заявил один из ее лидеров, оппозиционер Георгий Вашадзе. Другой оппозиционный политик, Ника Гварамия, призвал правящую силу воспользоваться последним шансом сделать что-то хорошее для страны и признать свое поражение.

Предварительные результаты выборов ЦИК ранее обещал опубликовал не позднее чем через два часа после их окончания.