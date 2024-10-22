"Мечта" и оппозиция уверены в победе на выборах в парламент Грузии

И правящая партия, и оппозиция Грузии, не дождавшись конца голосования, заявляют о победе на парламентских выборах, которые проходят сегодня в Грузии. Уверенность "Мечты" основана на высокой явке, убежденность оппозиции – на "предварительных данных".

Обе противоборствующие силы на выборах в парламент Грузии – правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция – не сомневаются каждая в собственной победе, несмотря на то, что процесс голосования еще не завершился.

Генсек "Мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что о крахе радикальной оппозиции говорит беспрецедентно высокая явка. Кроме того, он ссылается на данные избирательных штабов на местах.

Политик добавил, что на данный момент "Мечта" обеспечила себе простое большинство. Для достижения конституционного большинства (3/4 мест в парламенте) он призвал сторонников правящей партии, еще не проголосовавших на выборах, сделать это.

О поражении "Мечты" заявил один из лидеров коалиции "Единство – национальное движение", оппозиционер Георгий Вашадзе.

"На данный момент у нас есть предварительные данные, где мы уверенно побеждаем. Мы празднуем убедительную победу"

– Вашадзе

А Ника Гварамия сразу призвал "Мечту" смириться с мыслью о поражении и подготовиться к мирной сдаче полномочий.