Вестник Кавказа

На выборы в Грузии пришли более половины избирателей

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые данные по явке озвучил Центризбирком Грузии. К пяти часам вечера по местному времени (16.00 мск) на участки для голосования пришли чуть более 50% избирателей. За два часа до этого явка составляла более 41%.

Явка на парламентских выборах в Грузии к 17.00 (тбс), то есть к четырем часам по Москве, превысила 50%, говорится на сайте ЦИК.

Точная цифра явки – 50,6%. Абсолютный показатель – 1 768 816 проголосовавших. На 15.00, то есть двумя часами ранее, явка составляла 41,62%.

На предшествующих парламентских выборах, которые прошли в 2020 году, к пяти часам вечера проголосовали почти 60% избирателей.

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