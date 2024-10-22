Вестник Кавказа

Выборы в Грузии: что происходит на данный момент?

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии проходят парламентские выборы. Явка на 12:00 составила более 22%. ЦИК заявил об инцидентах на избирательных участках и вбросах бюллетеней.

В Грузии продолжаются выборы в парламент, самая высокая явка избирателей наблюдается в трех регионах страны, а также в Тбилиси, сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным на 12:00 по местному времени, проголосовали 22,22% избирателей – это 776 тыс 726 жителей Грузии. Все избирательные участки открылись в 8:00 (7:00 мск).

В Центризбиркоме также рассказали о ряде инцидентов на избирательных участках страны. Так, в Марнеули после вброса бюллетеней было заведено уголовное дело.

Отмечается, что свои голоса на выборах отдали премьер страны Ираклий Кобахидзе, президент Саломе Зурабишвили и основатель "Грузинской мечты Бидзина Иванишвили".

Глава правительства подчеркнул, что процесс протекает спокойно, но есть ряд нарушений на участках. Он поблагодарил жителей страны за высокую явку на выборах.

Кобахидзе также сказал, что оппозиция попытается подставить под сомнение легитимность результатов выборов. Премьер заявил, что "Грузинская мечта" примет любые итоги.

Он добавил, что правящая партия будет публиковать итоги выборов на своем сайте. Данные будут обновляться в течение всего дня. Информация на нем будет основана на официальных результатах.

Стоит добавить, что избирательные участки открыты за пределами в Грузии. Так, активность наблюдается на участках, которые функционируют в Азербайджане и Армении.

Процесс продлится до 20:00, первые итоги будут обнародованы через 203 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг Центризбиркома страны запланирован на 22:00.

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