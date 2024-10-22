Грузия выбирает новый парламент и свое будущее

В Грузии стартовали парламентские выборы. В голосовании приняли участие премьер и президент страны.

Парламентские выборы начались в Грузии, избирательные участки открылись для жителей страны в 8:00 (7:00 мск), сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Пресс-спикер Центризбиркома Натия Иоселиани заявила, что в настоящее время избирателей принимают все участки, процесс протекает в спокойной обстановке.

Отмечается, что явка на парламентских выборах в стране за первые два часа составила 9,27% - в стране проголосовало 324 тыс 197 человек.

Свои голоса на выборах уже отдали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, президент страны Саломе Зурабишвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.

Глава правительства сказал, что это выборы между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционным ценностям, между темным прошлым и светлым будущим.

Он также призвал все политпарии признать выборы ЦИК и смириться оппозиции с тем, что правящая партия "Грузинская мечта" наберет 60%.

В ЦИК Грузии добавили, что процесс голосования продлится до 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги будут обнародованы через 203 часа после закрытия участков. Итоговый брифинг Центризбиркома страны запланирован на 22:00.

Кто участвует в выборах в Грузии?

В выборах в парламент участвуют 18 партий. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционным блоком во главе с "Единым национальным движением". В парламент попадут партии, за которых проголосовали не менее 5% избирателей.