Выборы геополитической судьбы Грузии

С приближением выборов в Грузии вскрываются все новые подробности давления Запада на Тбилиси.

С самого начала СВО руководство правящей партии "Грузинская мечта" постоянно говорило о том, что не будет вводить собственные санкции и открывать "второй фронт" против России, поскольку первое грозит крахом грузинской экономики, а второе - крахом грузинской государственности. Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что "второго фронта" добиваются оппозиция во главе с сидящим в тюрьме Михаилом Саакашвили и власти Украины. По словам нынешнего премьера Ираклия Кобахидзе, этого же от Тбилиси ждет "глобальная партия войны", контролирующая администрации в США и крупных европейских странах.

"Второй фронт" глазами Запада

Накануне выяснились интересные детали того, чего именно хотели на Западе от грузинских властей. 21 октября в эфире телеканала "Имеди" основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили рассказал, что некий высокопоставленный западный чиновник предлагал Ираклию Гарибашвили в 2022 году начать войну с Россией хотя бы длительностью в 3-4 дня.

"Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать? Сколько дней продержимся?". Ему ответили: три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три- четыре дня всех ведь не убьют"", – поведал Иванишвили.

По словам бизнесмена, грузинскому народу предложили начать партизанское движение в лесу, пообещав военную помощь НАТО. После того инцидента "Грузинская мечта" стала более собранной и начала жестче реагировать на подобные призывы, добавил Иванишвили.

Позднее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на том же телеканале "Имеди" поделился, что в личном разговоре с ним западные представители "сказали, что не стоит бояться - артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет".

"Первый год мы ничем другим не занимались во время различных визитов, кроме как объясняли, почему мы не можем, почему введение санкций представляет для нас риск. Что означает война, как падают пули, как умирают люди, почему мы не можем пойти на этот риск без иностранной помощи и защиты. Некоторые либо думали, что мы дураки, либо прикидывались дураками", – отметил Папуашвили.

Почему Запад против Грузии?

Надо сказать, отношения Грузии и США/ЕС ухудшились с началом СВО. Запад был недоволен нейтралитетом Тбилиси. Более того, Грузия в этот период начала активно развивать гуманитарные и экономические связи с Россией. Открылось авиасообщение между крупными городами, а Москва наконец сняла визовый режим для грузинских граждан. Представители западного сообщества критиковали, угрожали санкциями и начали тормозить европейскую интеграцию Грузии. В июне 2022 года Еврокомиссия не одобрила статус кандидата для Грузии, в отличие от Молдовы и Украины.

Конфликт Запада и Грузии вышел на новый уровень, когда "Грузинская мечта" в 2023 году инициировала закон об иноагентах, а в текущем году его приняла. Документ нацелен на "организации, осуществляющие интересы иностранной державы", чье финансирование как минимум на 20% производится из-за рубежа. Наряду с этим парламент не так давно поддержал законопроект о защите семейных ценностей и запрете пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ. Здесь США и ЕС уже не ограничились словами.

В июне 2024 года США ввели санкции против правоохранительных органов и членов "Грузинской мечты". В сентябре санкции ввели также против начальника департамента специальных операций Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури. Как и вышеупомянутых лиц, их считают ответственными за подавление протестов против закона об иноагентах.

Под ограничения попал и основатель частной телекомпании "Альт-инфо" Константин Моргошия. Ему Вашингтон вменяет использование медиаресурса для "разжигания ненависти, распространения дезинформации и угроз". Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе назвал санкции США попыткой оказать влияние на электорат перед парламентскими выборами 26 октября, а Шалва Папуашвили - "нападением на государство".

Запад не ограничивался уговорами, угрозами и санкциями. В июле Служба госбезопасности Грузии раскрыла заговор и предотвратила убийство Бидзины Иванишвили. В заявлении СНБ отмечалось, что теракт планировали и финансировали бывшие высокопоставленные члены правительства и бывшие сотрудники МВД Грузии, находящиеся сейчас на Украине. Премьер Ираклий Кобахидзе уточнил, что ликвидацию основателя правящей партии готовили те же силы, которые хотели застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.

За несколько дней до этого Иванишвили и Кобахидзе выразили надежду на то, что в случае прихода к власти Трампа очень скоро закончится украинский конфликт. С окончанием военных действий на Украине "закончатся и все недоразумения [Грузии] с Европой и Америкой", пояснил Иванишвили. Такие заявления можно расценивать как прямую симпатию "Грузинской мечты" к Трампу, что явно еще больше выводит из себя Демократическую партию.

Судьбоносные выборы 26 октября

Давление Запада без участия сил внутри Грузии имеет ограниченный успех. Демпартия и евробюрократия надеются на оппозицию, а оппозиция рассчитывает на победу на парламентских выборах. Некоторые ее представители, критикуя скандальные законы, отмечали, что нет смысла пытаться их обратить вспять в текущих условиях, так как лучший способ их устранить - прийти к власти в результате парламентских выборов 26 октября.

Основная борьба в субботу развернется между "Грузинской мечтой" и противостоящими ей четырьмя крупными оппозиционными коалициями. В первую очередь это "Единство" Саакашвили, куда входят "Единое национальное движение", "Стратегия строитель" и "Европейская Грузия". Второй альянс - "Сильная Грузия" банкира Мамуки Хазарадзе, состоящий из партий "Лело" и "За народ" и общественного движения "Площадь свободы". Третья оппозиционная коалиция - "Коалиция за изменения" медиаменеджера Ники Гварамия в составе партий "Ахали", "Гирчи" и "Дроа". Четвертый альянс - "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария.

Опросы дают разные оценки шансов на победу. Британская компания SAVANTA по заказу "Фонда свободы медиа" показывает, что "Грузинская мечта" наберет лишь 35%, а объединенная оппозиция – 52%. В соцопросе центра GORBI, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", "Грузинская мечта" набирает большинство в 59,3% голосов, а партия Саакашвили "Единое национальное движение" – 13,1%. В августе GORBI оценивала расклад власть-объединенная оппозиция как 59,3% к 40,7%.

Говоря о шансах на победу, нужно учитывать, что "Грузинская мечта" будет противостоять не только партии Саакашвили, но всей оппозиции. Четыре вышеупомянутые коалиции уже договорились о формировании "технического правительства". Они после прихода к власти собираются осуществись требуемые ЕС институциональные реформы и гарантировать начало переговоров о членстве в ЕС. И только после этого в 2025 году они собираются провести новые парламентские выборы. Оппозицию будет поддерживать президент Саломе Зурабишвили, которую называют вероятным кандидатом в премьеры в случае триумфа четырех альянсов.

Что будет на выборах и после?

Некий прообраз предстоящих выборов вырисовывается по двум фактам. 21 октября Мамука Мдинарадзе отметил, что у правительства есть информация о том, что оппозиционеры готовят "на нескольких участках шантаж или подкуп солидной суммой людей, включенных в избирательный процесс, чтобы втянуть их хотя бы в элементарные нарушения и манипуляции". Так они якобы собираются создать картину фальсификаций и выставить выборы как недемократичные. Мдинарадзе также отметил, что оппозиция намерена завалить сотрудников избирательных участков шаблонными жалобами, создать перегруз коммуникационных каналов ЦИК и искусственные очереди на участках. а также нанести вред электронным аппаратам для подсчета голосов.

Второй факт - это прошедшие 20 октября массовые протесты сторонников евроинтеграции. На Площади свободы в Тбилиси собрался многотысячный митинг под лозунгом "Грузия выбирает Европейский Союз". Демонстранты шли с грузинскими и европейскими флагами, призывая к ускоренному началу переговоров о членстве в ЕС. Стоит отметить, что накануне выборов ЕС приостановил процесс евроинтеграции, сославшись на принятие законов об иноагентах и о защите семейных ценностей и несовершеннолетних.

Исход самих выборов мы узнаем лишь после голосования 26 октября и подсчета голосов. При этом не исключено, что в случае победы "Грузинской мечты" оппозиция ответит критикой о якобы фальсификации подсчета голосов и будет выводить на Площадь свободы (где и началась в 2003 году "революция роз" Саакашвили) десятки тысяч своих сторонников. За США и ЕС поддержка не заржавеет. В Брюсселе и Вашингтоне будут поддерживать "законные требования народа" и могут объявить новое правительство нелегитимным. Ну или как минимум Запад будет вводить новые санкции, чтобы подорвать экономику Грузии и авторитет партии Иванишвили.

Антигрузинские шаги ЕС и США будут создавать все новые предпосылки для сближения Тбилиси с Москвой и подтачивать веру грузинских граждан в евроатлантическое будущее, как это уже случилось с Турцией. Объединившись вокруг общей угрозы Грузия и Россия будут искать все новые точки соприкосновения, одна из наиболее важных среди них - решение проблемы Южной Осетии и Абхазии. В сентябре Иванишвили заявил, что однажды Грузия найдет силы принести извинения осетинам за военные действия правительства Саакашвили. В Москве приветствуют готовность Грузии к диалогу. Выступая на Генассамблее ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать достижению мира между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, если все три стороны проявят к этому интерес.

В сухом остатке, выборы 26 октября - это не только избрание нового состава парламента и правительства Грузии, но определение будущей геополитической ориентации южнокавказской республики.