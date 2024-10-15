Выборы в Грузии: кто победит и чем все закончится?

Грузинские политологи в преддверии парламентских выборов рассказали "Вестнику Кавказа" о наиболее вероятных итогах голосования и реакции, которую они произведут в грузинских и зарубежных политических кругах.

Через три дня, в субботу 26 октября, в Грузии состоятся очередные парламентские выборы. Накал борьбы между правящей на протяжении 12 лет "Грузинской мечтой" и бывшей партией власти "Единое национальное движение" как никогда велик, поскольку правительство пообещало запретить ЕНД в случае победы "Мечты" на выборах. Остроты этому голосованию добавляет все усиливающееся давление на Тбилиси Запада, недовольного независимым курсом грузинских властей и желающего вернуть Михаила Саакашвили во власть.

По сути, как и говорят представители "Грузинской мечты", в субботу граждане определят дальнейшую судьбу Грузии: станет ли республика действительно независимым государством или вернется к роли вассала Евросоюза и США на Южном Кавказе. О том, какими сейчас представляются итоги и последствия выборов, "Вестник Кавказа" поговорил с руководителем Института стратегии управления Петре Мамрадзе, экспертом по международным вопросам Васо Капанадзе и политологом Рамазом Сакварелидзе.

Кто победит на выборах в Грузии?

Петре Мамрадзе выразил уверенность в том, что "Грузинская мечта" победит, получив как минимум простое большинство депутатских мандатов. "Судя по тем настроениям, какие я наблюдаю у людей, за "Мечту" вроде бы должно проголосовать большинство. "Вроде бы" я добавляю, потому что у нас бывает, что за один день все меняется. Но встречи "Мечты" с избирателями в регионах показывают, что партия может рассчитывать стабильно на более половины мест в парламенте, то есть на 76 мандатов и больше", - сказал он.

"Таким образом, нас наверняка вновь ждет правительство, сформированное силами одной только "Мечты". Но это только минимальные оценки: для меня не будет большой сенсацией, если "Мечта" соберет три четверти голосов и получит конституционное большинство в парламенте вместе с правом вносить поправки в Конституцию без оглядки на оппозицию. Шансы на простое большинство у партии точно очень высокие", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

Васо Капанадзе обратил внимание на полярность как ожиданий противоборствующих сил, так и социальных опросов по ожидаемым итогам голосования. "Оппозиция полагает, что правящая партия возьмет не более 30% голосов. Лидеры "Грузинской мечты", напротив, рассчитывают на поддержку около 60% избирателей. Это очень серьезная разница в ожиданиях, и она отражает степень поляризации и в обществе, и между основными политическими силами. Из-за этого выборы становятся в значительной мере непредсказуемыми, тем более что правящая партия допускала тактические ошибки в избирательной кампании, проявляя недостаточно активности", - предупредил он.

"По большому счету, наша общественность просто обязана проголосовать за нынешнюю правящую партию, поскольку именно она выступает за суверенный курс развития страны, в отличие от оппозиционных деструктивных сил, которые хотят, чтобы зависимость Грузии от Запада была сохранена. Поэтому я ожидаю, что более 50% все-таки наберет правящая партия. Важно, что на этом история не завершится, ведь Запад вряд ли признает победу правящей партии и потребует от нее смены курса на более прозападный и антироссийский, с чем вряд ли согласится "Грузинская мечта". О том, что сложный период у нас продолжится после выборов, уже предупреждал Бидзина Иванишвили", - сообщил Васо Капанадзе.

Рамаз Сакварелидзе, в свою очередь, отметил, что общая картина предпочтений избирателей уже ясна. "Не только по моим оценкам, но и по социологическим исследованиям числа сторонников "Грузинской мечты" и оппозиционных партий выстраивается победа правящей партии. Цифры в опросах очень разные, но их порядок и соотношение практически всегда одинаковые: на первое место по поддержке граждан выходит во всех исследованиях "Грузинская мечта", а приблизительно на 20 процентных пунктов меньше получает ведущая оппозиционная партия "Национальное движение"", - уточнил он.

"Вслед за этой оппозиционной партией идут все остальные, но с довольно низкими показателями. Только две других партии – партия Георгия Гахария и партия Лело имеют в некоторых исследованиях по 10% голосов, все же прочие не смогут набрать 5%, необходимые для прохождения в парламент. Поэтому после выборов нас ждет парламент с большинством у "Грузинской мечты" и каким-то число мандатов у "Национального движения" и, возможно, у еще двух партий", - заключил Рамаз Сакварелидзе.

Что будет после выборов в Грузии?

Петре Мамрадзе подчеркнул, что после победы "Грузинской мечты" Грузию неизбежно ждут беспорядки, организованные ЕНД при поддержке Запада. "Объявлено загодя, что, если только посмеет "Мечта" победить на выборах еще один раз, саакашвилевские нацисты и ассоциированные с ними оппозиционные группировки объявят о фальсификации выборов и узурпацией "Мечтой" власти в стране. Прямо на полночь после дня голосования назначен митинг оппозиции возле здания парламента, где будет либо празднование победы, либо протест против фальсификаций. Станут кричать, что 80% населения за интеграцию Грузии в Евросоюз, а "Мечта" против, потому что это марионетки Кремля, неспособная набрать больше 20% голосов на выборах", - сообщил он.

"Я надеюсь, что у правящей партии и правительства хватит и опыта, и терпения выдержать все эти провокации, какие уже мы проходили в 2020 году. Напомню, 4 года назад ЕНД семь месяцев бойкотировало парламент, устраивало демонстрации на улицах, атаковало здание Центризбиркома, после чего выяснилось, что никаких доказательств фальсификации выборов у партии нет. Тогда это продлилось семь месяцев. Сколько будет сейчас, сложно даже сказать, учитывая, что саакашвилевцев поддерживают западные политики и структуры", - указал Петре Мамрадзе.

Того же ожидает и Васо Капанадзе. "Спину оппозиции сейчас укрепляет Запад – западные структуры, европарламентарии и американские конгрессмены. Уровень разрушительности их действий после выборов может быть высоким. На местах все будет зависеть от степени активности деструктивных оппозиционных сил, НПО и медиа-средств, а на внешнем треке – от агрессивности европейских и американских чиновников. Власти будут реагировать, отталкиваясь от характера действий их противников", - сказал он.

"Напряженность в Грузии сразу после объявления предварительных итогов голосования 26 октября обязательно будет высокой, вопрос лишь в степени. Как заявил лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава, оппозиционные силы сразу после объявления итогов парламентских выборов не станут дожидаться решения суда и пойдут освобождать Михаила Саакашвили собственноручно. Посмотрим, чем это все закончится", - предложил Васо Капанадзе.

Рамаз Сакварелидзе прогнозирует ограниченно напряженную обстановку в стране после выборов. "Недовольные итогами голосования всегда есть, и они всегда выходят на улицу. Но не думаю, что будут серьезные протесты, приводящие к помехам работе политических органов. Будут протестные акции, однако Запад не станет поддерживать оппозицию после выборов, если она проиграет, поэтому масштаб оппозиционных выступлений выйдет довольно ограниченным", - отметил он.

"Дело в том, что наказание общества за выбор не тех кандидатов, какие нужны Западу, приводит к прямо противоположным для западных интересов результатам. В Грузии западные чиновники рискуют получить ту же картину, что недавно мы наблюдали в Молдове, где властям пришлось поработать с подсчетом голосов, чтобы референдум о евроинтеграции показал нужный Брюсселю результат. Если наши граждане проголосуют за "Грузинскую мечту", Западу придется с этим считаться в своей политике", - заключил Рамаз Сакварелидзе.