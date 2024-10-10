Единое национальное движение: что думает о России партия Саакашвили в Грузии

Единое национальное движение – главный оппонент правящей «Грузинской мечты» на парламентских выборах в Грузии 2024 и крупнейшая оппозиционная партия страны. Расскажем о здоровье ее основателя Михаила Саакашвили, новом лидере, рейтинге партии и отношении к России.

Партия Единое национальное движение создана в 2001 году Михаилом Саакавшили с девизом «Сила в Единстве!». Годы ее правления – с 2004-го по 2012-й. После ЕНД сменила «Грузинская мечта», которая остается у власти до нынешних времен. Таким образом, на протяжении 12 лет Единое нацдвижение выступает основным политическим оппонентом «Мечты».

На парламентских выборах 2024 ЕНД будет выступать в коалиции с «Европейской Грузией» и «Стратегией Агмашенебели» под названием «Единство – национальное движение». В бюллетене находится под номером 5.

© Фото: соцсети Единого национального движения

Единое национальное движение про Россию

Позиция грузинской оппозиции противоположна мнению правящей партии по многим вопросам, связанным с Россией.

В случае победы ЕНД на парламентских выборах ее члены, по их собственным заявлениям, готовы выстраивать диалог с Россией, учитывая национальные интересы самой Грузии, где самым важным вопросом они считают Абхазию и Южную Осетию.

Еще в 2022 году оппозиционеры требовали, чтобы приезжающие в страну россияне признавали территориальную целостность Грузии и «оккупацию» этих двух территорий. Также они призывали ограничить выдачу ВНЖ и регистрацию бизнеса гражданам РФ, так как считали это опасным для национальных интересов страны.

Помимо этого, они выступают за ограничение срока пребывания россиян на территории Грузии, несмотря на то, что безвизовый режим (сроком на 1 год) ввел сам Михаил Саакашвили еще в 2012 году.

В целом партия стремится на Запад. Ее главный приоритет – вступление в ЕС и другие западные союзы. Члены партии желают возобновить переговоры с США по соглашению о свободной торговле и считают, что это не помешает им выстраивать качественную коммуникацию с Россией.

© Фото: соцсети Единого национального движения

Главная фигура, подверженная обвинениям ЕНД, – Бидзина Иванишвили, бизнесмен и основатель «Грузинской мечты». Он критикуется за создание своего состояния в РФ и некоторые громкие высказывания. В частности, он заявил о готовности извиниться перед народом Южной Осетии и наказать виновных в развязывании войны 2008 года. Он же пообещал провести суд на Единым национальным движением после победы на парламентских выборах. Все это, особенно слова об извинениях, вызвали бурную реакцию у оппозиции и части населения, которая вышла на протест, считая это шагом в сторону России.

Лидер ЕНД

Нынешним лидером Единого национального движения выступает Тина Бокучава – действующий депутат парламента. На посту председателя партии она сменила Левана Хабеишвили, который ушел с должности по состоянию здоровья летом этого года.

© Фото: соцсети Единого национального движения

Бокучава известна тем, что после ухода ЕНД в оппозицию яро критиковала действия «Грузинской мечты», пришедшей к власти. Она участвовала в антиправительственных митингах и была одной из тех, кто не признал выборы 2020 года. После отставки в 2021 году тогдашнего премьер-министра Георгия Гахарии и создания им оппозиционной партии «За Грузию» она продолжала обвинять его в получении финансирования от России и Бидзины Иванишвили.

В избирательном списке ЕНД на парламентские выборы 2024, которые пройдут 26 октября, Бокучава стоит первой. Также именно она объявила предвыборную программу партии.

Рейтинг Единого нацдвижения перед выборами 2024

По всем опросам населения Единое национальное движение уступает правящей «Грузинской мечте».

Согласно исследованиям общественного мнения, сделанными двумя оппозиционными телеканалами «Формула» и «Мтавари архи», ее рейтинг составляет 19% и 14% соответственно. Опрос по заказу проправительственного телеканала «Имеди» показал, что ЕНД имеет 13,6% голосов избирателей. То есть, все исследования показывают, что партия преодолеет 5-процентный порог и получит места в парламенте.

История партии Единое национальное движение

ЕНД была создана в 2001 году политиком и общественным деятелем Михаилом Саакашвили. Через два года при его содействии в Грузии произошла «Революция роз», которая привела Единое национальное движение к власти и самого Саакашвили к посту президента в 2004 году. С самого начала партия выступала за евроинтеграцию и глобальные политические реформы.

Во время правления ЕНД Грузия была втянута в войну 2008 года, в результате которой страна утратила Абхазию и Южную Осетию. Тогда же произошло событие, которое навсегда определило имидж Саакашвили. Во время интервью британским СМИ на мобильный телефон президента поступил звонок, и тот, не прерывая записи, ответил, а во время разговора начал буквально жевать собственный галстук, забыв о съемке.

Случай получил широкий резонанс не только в самой Грузии, но и во всем мире. Российские СМИ устраивали акции по передаче галстуков в грузинское посольство, в интернете широко расходились анекдоты и пародии. Политологи тогда признали, что инцидент с галстуком негативно повлиял на имидж Саакашвили, так как показал слабость политика во время сложной для страны ситуации и сделал его объектом насмешек.

В 2017 году в Едином национальном движении случился раскол. Часть членов партии ушли и создали собственное политические объединение «Европейская Грузия». В числе 21 ушедшего депутата был и один из лидеров ЕНД Давид Бакрадзе.

Где сейчас Михаил Саакашвили?

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после того, как Единое национальное движение проиграло выборы «Грузинской мечте» во главе с Бидзиной Иванишвили годом ранее, а президентом стал кандидат «Мечты» Георгий Маргвелашвили. После этого он оказался под уголовным преследованием за ряд тяжких преступлений и попал в тюрьму по возвращении на родину в 2021 году.

© Фото: скриншот видео МВД Грузии

За что посадили Саакашвили?

Политика обвинили в причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани и бизнесмена Бадри Патаркацишвили, нападению на депутата Валерия Гелашвили. Также он проходил свидетелем по делу о гибели грузинского премьера Зураба Жвания.

Помимо этого, Саакашвили вынесли приговор по поводу растраты государственных средств в размере 8,8 млн лари и превышении полномочий, когда тот приказал жестоко расправиться с демонстрациями оппозиции в Тбилиси в 2007 году. Ситуацию также усугубили обвинения в систематических пытках, происходивших в грузинских тюрьмах в период его правления.

При этом Саакашвили отверг все обвинения и провозгласил себя политзаключенным, однако Европейский суд по правам человека отказался признать его таковым.

Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме

Политика посадили в тюрьму №12 в Рустави, где он не единожды объявлял голодовку, которая сильно подпортила ему здоровье. За год он похудел на 30 кг и в течение заключения получил 17 заболеваний. Сам он жаловался на жестокое обращение и пытки в тюрьме.

Состояние бывшего президента вызвало бурные обсуждения в обществе, в том числе и среди членов созданного им ЕНД. Однако в феврале прошлого года Тбилисский городской суд вынес вердикт – Саакашвили не будет освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья.

© Фото: cкриншот трансляции заседания Тбилисского городского суда

Весной 2022 года политика поместили в гражданскую больницу «Вивамед», где число диагнозов выросло с 17 до 36. Сам политик заявляет, что находится «между жизнью и смертью». Примерно такого же мнения придерживается консилиум врачей при аппарате омбудсмена Грузии, хотя недавно медики из «Вивамед» отметили положительную динамику в состоянии здоровья экс-президента.

© Фото: скриншот видео Специальной пенитенциарной службы

Судьбу опального политика определят предстоящие выборы. Одно из постоянных предвыборных обещаний ЕНД – освобождение Саакашвили из заключения и предоставление ему медицинской помощи вне пенитенциарного учреждения. О необходимости этого шага говорят и другие участники оппозиции, и члены Евросоюза.

Однако правящая партия «Грузинская мечта» считает, что Саакашвили симулирует заболевания, чтобы покинуть страну и избежать тюремного заключения, поэтому яро выступает против просьб своих оппонентов. Пока экс-президент остается в заключение.