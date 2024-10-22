Все о выборах в парламент Грузии: прогнозы, и как повлияют на отношения с Россией

В Грузии завершились парламентские выборы. Их главный вопрос – сможет ли партия «Грузинская мечта», которая управляет республикой 12 лет, остаться у власти, или же победят оппозиционные силы?

Очередные выборы в парламент завершились в Грузии вечером 26 октября. От их итога зависит по какому пути республика будет двигаться в ближайшее время.

Считается, что партия «Грузинская мечта», правящая в республике 12 лет, не поддерживает курс евроинтеграции. С такими заявлениями выступают оппозиционные движения.

В свою очередь, партии от оппозиции придерживаются взглядов, при которых Грузия стремится стать частью Евросоюза.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Какие партии принимали участие на выборах в парламент Грузии

«Грузинская мечта» - была основана в 2012 году бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Заняла в 2012 году лидирующие позиции в парламенте страны. На прошлых выборах в 2020 году получила 90 из 150 мест.

«Единство ради спасения Грузии» - сообщество, в которое вошли три партии от оппозиции:

«Единое национальное движение» - основатель Михаил Саакашвили. Действует с 2004 года. «Стратегия Агмашенебели» - создана в 2016 году. Лидер и основатель Георгий Вашадзе, который вышел из «Единого национального движения». «Европейская Грузия» - основана в 1999 году, ее лидер Давид Бакрадзе – бывший спикер парламента республики.

«Коалиция за перемены» - сообщество, которое было создано бывшими членами партии «Единое национальное движение». В него вошли четыре партии:

«Ахали» - была создана в этом году бывшим лидером партии «Единое национальное движение» Никой Мелия и экс-главой каналов «Рустави 2» и Mtavari Никой Гварамия. «Гирчи – больше свободы» - была основана в 2020 году бывшим депутатом Зурабом Джапаридзе. «Дроа» - основана Элене Хотария в 2021 году. «Республиканская партия» - появилась во времена СССР в 1978 году и до 2016 году входила в сообщество вместе с «Грузинской мечтой».

Кроме этого, к блоку присоединилось движение «Активисты за будущее».

Отдельным блоком выступает объединение «Сильная Грузия», которой руководит партия «Лело за Грузию» основанная в 2019 году бизнесменами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Также отдельно выступает партия «За Грузию». Она была создана в 2021 году бывшим премьером республики Георгием Гахария. В нее входят экс-члены партии «Грузинская мечта».

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Прогнозы выборов в парламент Грузии

Отдать свой голос избиратели смогли на 3111 участках, из них 67 были расположены заграницей. Право голоса имеют более 3,5 миллионов граждан.

Выборы считают состоявшимися при любой явке избирателей.

Впервые выборы прошли на пропорциональной основе:150 мест в однопалатном парламенте Грузии распределены между партиями в зависимости от количества полученных голосов.

Чтобы попасть в парламент республики партиям необходимо преодолеть порог в 5% голосов.

Предвыборные социологические опросы показывали, что «Грузинская мечта» лидирует, но положительные оценки партии варьировались от 30 до 60% в зависимости от опросчика.

По данным британской организации Savanta правящая партия набрала 35% голосов, «Коалиция за перемены» - 19%, «Единство ради спасения Грузии» - 16%, «Сильная Грузия» - 9%, «За Грузию» - 8%. Прочие объединения не смогут получить больше 5% голосов.

Предполагается, что «Грузинская мечта» может получить до 89 мест в законодательном органе.

По информации опроса канала Imedi «Грузинская мечта» будет поддержана 60% избирателей, а из оппозиции пройдут только два объединения – «Единство ради спасения Грузии» и «Коалиция за перемены».

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что будет в Грузии после выборов в парламент

По мнению экс-президента страны Михаила Саакашвили, победа «Грузинской мечты» приведет к тому, что республика перестанет существовать, как независимое государство.

Действующий президент Саломе Зурабишвили опасается, что в случае проигрыша оппозиции, ее могут заключить под стражу.

В свою очередь правящая партия не исключает попытку госпереворота, если «Грузинская мечта» получит парламентское большинство на выборах.

Грузинские СМИ предполагают, что после выборов могут активизироваться внешние силы, которые попытаются расшатать ситуацию в стране.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Какими будут отношения Грузии и России после выборов

Грузинская оппозиция утверждает, что нынешние выборы в парламент – это выбор между Европой и Россией.

В свою очередь президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что в случае победы оппозиционных сил, отменит все законы, которые мешают евроинтеграции Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта» опасается, что победа оппозиционных партий может привести к развязыванию войны с Россией, о чем политики в открытую заявляли в своей предвыборной кампании.

Все это происходит на фоне ухудшения отношений Грузии с ЕС, в том числе из-за принятия закона об иноагентах. В связи с чем ЕС и США ввели санкции в отношении грузинских политиков и приостановили поставку помощи в республику.

Между тем, дипломатические отношения между Россией и Грузией отсутствуют больше 15 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"