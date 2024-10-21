Россия и Грузия при "Грузинской мечте": протесты, второй фронт, санкции

"Грузинская мечта" пришла к власти в 2012 году. Ее основатель - бизнесмен Бидзина Иванишвили. Какие отношения у России и Грузии при "Грузинской мечте"? Почему Грузия не ввела санкции против России и не открыла второй фронт? Когда было восстановлено авиасообщение между Россией и Грузией?

С приходом "Грузинской мечты" к власти в отношениях России и Грузии произошло заметное потепление. И хотя между странами по-прежнему отсутствую дипломатические отношения, Тбилиси, несмотря на давление извне, отказался от антироссийской политики.

Приход "Грузинской мечты" к власти

Днем рождения партии "Грузинская мечта" принято считать 7 мая 2012 года. Основатель сегодняшней правящей партии Грузии – миллиардер Бидзина Иванишвили, который в октябре 2011 года объявил об уходе из бизнеса в политику.

По итогам парламентских выборов 2012 года "мечтатели" набрали больше мест в парламенте, чем "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили – 85 против 65. Сам Саакашвили признал поражение своей партии и объявил о переходе в оппозицию.

© Фото: Сайт партии "Грузинская Мечта – Демократическая Грузия"

Уже в следующем году президентские выборы в Грузии выигрывает кандидат от "Мечты" Георгий Маргвелашвили, который пробудет на этом посту до 2018 года. Затем его сменит Саломе Зурабишвили.

Что касается Саакашвили, то по Конституции он не имел права баллотироваться на третий срок. Не дожидаясь окончания второго срока, политик покинул Грузию. Позже против него в стране завели уголовные дела. Сейчас экс-президент отбывает наказание за решеткой.

Отношение "Грузинской мечты" к России

Несмотря на то, что оппозиция обвиняет "мечтателей" в пророссийской позиции, Грузия и Россия за 12 лет правления партии Иванишвили не восстановили дипломатические отношения. Кроме того, этот период сопровождался рядом громких скандалов, которые затем выливались в уличные протесты в Грузии.

Но, судя по ее заявлениям и поступкам, "Мечта" не желает полного разрыва контактов с Россией. Напротив, правящая партия выступает за скорейшую нормализацию отношений и полное возвращение грузинского бизнеса в Россию.

Контакты Москвы и Тбилиси в период правления "Мечты" осуществлялись в пражском и женевском форматах. В декабре 2012 года был запущен диалог с участием Зураба Абашидзе и Григория Карасина.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Отсутствие дипотношений между странами не мешает развитию торговых связей. Так, в Россию вернулись грузинское вино и "Боржоми". Россия и сегодня остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Курорты этой страны входят в число излюбленных направлений у российских туристов.

Что касается отношения к войне 2008 года, то "Грузинская мечта" обвиняет в этом бывшее руководство во главе с Саакашвили, который под воздействием внешних сил начал конфликт. Партия выступает за восстановление территориальной целостности Грузии, но путем мирных переговоров и без негативных последствий для российско-грузинских отношений.

Протесты в Тбилиси в 2019 году

Желание и попытки Москвы и Тбилиси наладить диалог время от времени омрачались скандалами. В 2018 году президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об отказе от любого сотрудничества с Россией, которую она считает врагом Грузии. В июне 2019 года из-за неудачных случайностей участие России в Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси привело к срыву ее работы и акциям протеста в Тбилиси, которые устроили радикалы.

Позднее произошел инцидент с участием ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который нелестно выразился о президенте России Владимире Путине. Высказывания резко осудили власти Грузии.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Все эти события привели к ухудшению отношений Москвы и Тбилиси. Владимир Путин объявил о прекращении прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Госдумой было принято заявление о санкциях против Грузии, однако президент РФ Владимир Путин высказался против их введения.

Санкции и второй фронт против России

После начала конфликта на Украине и введения ограничений против России Грузия оказалась под серьезным давлением Запада. Тбилиси призывали ввести против Москвы санкции и открыть второй фронт, однако грузинское руководство наотрез отказалось от этих идей.

Официальный Тбилиси выступил против проведения Россией спецоперации. При этом власти Грузии неоднократно заявляли, что не хотят видеть свою страну местом противостояния России и Запада.

"Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор один из высокопоставленных чиновников одной из стран Запада. Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся?". Ему ответили – три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда"

– Бидзина Иванишвили

© Фото: сайт "Грузинской мечты"

Действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно подчеркивал, что Грузия не подчинилась тяжелейшему внешнему давлению, не открыла второй фронт против России и тем самым сохранила мир.

То же самое касается и санкций. Грузия присоединилась ко всем международным ограничениям, однако отказалась вводить свои. Власти заявляли, что действуют исходя из национальных интересов, а санкции против России убьют грузинскую экономику.

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено после протестов в Тбилиси в июне 2019 года. Спустя 4 года, 10 мая 2023 года, оно снова было восстановлено после подписания Владимиром Путиным указа о снятии запрета.

Помимо этого, глава государства разрешил гражданам Грузии безвизовый въезд в Россию на 90 дней, в том числе в целях получения образования. МИД России также отменил свои рекомендации воздерживаться от поездок в Грузию.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Решение руководства России приветствовали власти Грузии, но раскритиковали оппозиция и президент страны. Однако деструктивные призывы Зурабишвили не нашли отклика в правительстве Грузии.

В 2024 году Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии. Теперь визы не будут нужны тем людям, которые прибывают в Россию ради трудовой деятельности.

Завтра, 26 октября, в Грузии состоятся выборы в парламент. От того, кто одержит победу, и зависит дальнейшее развитие российско-грузинских отношений.