Россия и Грузия при Саакашвили: запрет вина, разрыв и война 2008 года

В 2004 году к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили. Какие отношения были между Россией и Грузией при Саакашвили? Когда началась война в Южной Осетии? Почему Грузия разорвала отношения с Россией?

Президентство Михаила Саакашвили в Грузии установило раздельную черту в отношениях Москвы и Тбилиси. Ухудшение связей между Россией и Грузией привели к войне 2008 года и разрыву дипотношений.

Приход Саакашвили к власти - Революция роз

Революция роз вспыхнула в Грузии в ноябре 2003 года. Причинами начала многотысячных протестов в стране стали недовольства руководством Грузии во главе с президентом Эдуардом Шеварнадзе, а также итогами парламентских выборов 2003 года.

© Фото: соцсети Саакашвили

Ноябрьские протесты привели к отставке Шеварнадзе с поста главы государства и проведению новых президентских и парламентских выборов в 2004 году. Победу на них одержали Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение».

Отношения России и Грузии при Саакашвили

Российско-грузинские отношения в период президентства Саакашвили достигли самой низкой отметки за всю постсоветскую историю отношений двух стран и завершились разрывом в 2008 году.

Несмотря на неоднократные встречи руководителей двух государств, конструктивному развитию двусторонних отношений препятствовали антироссийская политика Тбилиси, а также курс на решение конфликтов в Абхазии и Южной Осетии силовым методом.

© Фото: сайт Кремля

Остро стоял вопрос пребывания российских военных баз с территории Грузии, к выводу которых призывал Саакашвили. 30 мая 2005 года было подписано заявление о выводе российских войск с Ахалкалаки и Батуми, который завершился в конце 2007 года.

Кроме того, обстановку нагнетало намерение Саакашвили ускорить шаги по вступлению Грузии в НАТО. Политика продвижения альянса на Восток рассматривалась в Москве как угроза ее стратегическим интересам. Руководство России неоднократно предупреждала об ответных действиях в случае принятия Тбилиси в военный блок.

Помимо этого, политические разногласия повлияли на экономические контакты. Так, весной 2006 года был введен запрет на импорт грузинского вина из-за обнаружения повышенного содержания пестицидов.

Спустя месяц ограничения коснулись грузинской минеральной воды марок «Боржоми» и «Набеглави». Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что вода не соответствует требованиям по качеству.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, громким оказался скандал, связанный с задержанием граждан России в Грузии осенью того же года. Власти Грузии обвинили россиян в шпионской деятельности. В ответ Москва ввела ряд санкций против Тбилиси.

Противоречия между Россией и Грузией нарастали, и в августе 2008 года они вылились в прямой военный конфликт.

Война 2008

В ночь с 7 на 8 августа грузинские войска развернули боевые действия против Южной Осетии. Под обстрел попали не только город Цхинвали, но и дислоцированная на территории республики база российских миротворцев.

В ответ Россия объявила о начале операции по принуждению Грузии к миру. Для защиты российских граждан, проживающих в регионе, были введены войска. На следующий день в войну вступила Абхазия, развернув операцию по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья. К ее берегам подошли корабли Черноморского флота РФ.

© Фото: сайт Кремля

Пятидневная война завершилась 12 августа. Итогом войны стало признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии 26 августа. 9 сентября Россия установила с двумя республиками дипломатические отношения.

Разрыв российско-грузинских отношений

Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии привел к разрыву дипотношений Москвы и Тбилиси. Кроме того, Грузия вышла из состава СНГ, а Саакашвили был объявлен в России персоной нон-грата.

Тбилиси также инициировал дела против России в ЕСПЧ и Международном суде в Гааге. Кроме того, Грузия при Саакашвили в своей концепции национальной безопасности обозначила Россию в качестве «противника №1».

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Но, несмотря на разрыв дипотношений, связи между Россией и Грузией поддерживались. Формальные отношения между странами поддерживались при посредничестве Швейцарии. В посольствах этой страны в Москве и Тбилиси работали секции интересов России и Грузии.

Авиасообщение между Россией и Грузией при Саакашвили прерывалось неоднократно. В первый раз это произошло осенью 2006 года, а во второй — после начала войны 2008 года. Но в 2010 году авиасообщение было восстановлено, а через два года Грузия ввела безвизовый режим для россиян.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

В октябре 2012 года в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала «Грузинская мечта». Саакашвили признал поражение своей партии и перешел в оппозицию, а через год — покинул Грузию.