На событии, посвященном вымирающим видам животных и растений в рамках COP29, выступила вице-президент Фонда Гейдара Алиева и руководитель объединения IDEA Лейла Алиева. Она призвала мировое сообщество к кооперации для решения проблемы.

В рамках COP29 в Баку прошла панельная дискуссия на тему «60 лет охраны: Красный список МСОП». Ее организаторами выступили общественное объединение IDEA и Международный союз охраны природы (МСОП).

Вступительную речь сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и глава IDEA Лейла Алиева. В ней она подчеркнула, насколько важно защищать исчезающих животных и растений для сохранения мировой экологической системы.

Он добавила, что преодоление проблемы требует всеобщего участия и сотрудничества сторон.

В ходе мероприятия его участков также ознакомили с флорой и фауной Южного Кавказа как ныне существующей, так и уже вымершей.

Напомним, что COP29 проходит в азербайджанской столице с 11 по 22 ноября.